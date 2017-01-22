غانا يواصل تألقه ويحقق فوزاً ثميناً على مالي في امم افريقيا

ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم ، واصل منتخب غانا تألقه حيث حقق فوزاً ثميناً في المباراة التي جمعته امام منتخب مالي بهدف نظيف .

وانتهت أحداث الشوط الاول بهدف نظيف في الدقيقة 20 جاء بواسطة اسامواه جيان بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله جوردان ايو لتسكن في شباك الحارس سيسوكو عمر .

وفي الشوط الثاني واصل ابناء المدرب افرام غرانت افضليتهم الكبيرة في المباراة وسط تمركز جميع لاعبي مالي في مناطقهم الدفاعية وسنحت لهم بعض الفرص الخطرة ولكنها باءت بالفشل وبعدها بدأ كلا المدربين في اخراج نجومهم من المباراة لينخفض بعدها اداء المباراة وتهدأ وتيرة الضغط ولتنتهي المباراة بفوز غانا بواقع 1 – 0 .