غارة مصرية على درنة تقتل قيادياً للقاعدة

أعلنت صفحات تابعة لتنظيم القاعدة مقتل القيادي في مجلس شورى درنة، والتابع لتنظيم القاعدة أبو مصعب الشاعري، المكني باسم الأمير في الغارات المصرية على مدينة درنة.

وذكرت الصفحات أن جثة أبو مصعب الشاعري موجودة داخل مستشفى الهريش بمدينة درنة، وهو ما أكدته مصادر مصرية وليبية ووسائل إعلام ليبية.

وأكد مصدر طبي من داخل مستشفى الهريش بمدينة درنه لوسائل إعلام ليبية وجود جثة أبو مصعب الشاعري لديها، وأعلنت أنه لقي مصرعه خلال الغارات المصرية على المدينة.

فيما كانت تلك الصفحات قد أعلنت قبل أيام مقتل المنعم سالم، الملقب بأبو طلحة، وهو قيادي أيضا في مجلس شورى درنة، ومعه 4 من أتباعه جراء غارة مصرية استهدفت أحد المقرات التابعة للجماعات الإرهابية.