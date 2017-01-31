غارات مكثفة على انقلابيي اليمن بعد الهجوم على الفرقاطة السعودية

كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع عسكرية يسيطر عليها الانقلابيون غرب اليمن، بينها معسكر القوات البحرية في منطقة الكثيب.

وجاء ذلك، عقب تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك أثناء تنفيذها دورية مراقبة غرب ميناء الحديدة.

وأوضح التحالف أن الهجوم اسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وجرح ثلاثة.