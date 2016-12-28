غارات للتحالف العربي على مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب في صنعاء

شنّ طيران التحالف العربي غارات جوية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفاً كلاً من معسكر ضبوة وغارات أخرى على قرية عمد جربان، التابعة لمديرية سنحان معقل المخلوع صالح.

كما استهدفت الغارات معسكر ريمة حميد بسنحان، وأفاد شهود عيان أن الغارات تركزت على نطاق مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، حيث تحتوي على مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب للانقلابيين.

ميدانياً أيضاً، قُتل 17 من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي إن الجيش الوطني مسنوداً بطيران التحالف حرر منطقة “كيال الرباح”، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات، فيما قتل اثنان وجرح 5 من الجيش والمقاومة الشعبية.

وذكر الشندقي أن طيران التحالف قصف مواقع الميليشيات بالقرب من نقيل بن غيلان، ودمر 3 عربات عسكرية ومدرعة وقتل وجرح من كان على متنها.

كما تمكنت قوات الشرعية وبمساندة جوية من طيران التحالف من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة شبوة، مكبدة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وحرر الجيش الوطني نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين.