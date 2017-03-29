غاتيلوف: سلال جنيف الأربع متساوية الأهمية ويجب مناقشتها بشكل متواز

نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف
أوضح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان “روسيا تعتبر أن سلال جنيف الأربع متساوية الأهمية ويجب مناقشتها بشكل متواز”.
وأكد في تصريح صحافي على هامش مشاركته في اللقاءات التشاورية في سياق الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف أن عملية التفاوض تتقدم بصعوبة بسبب اختلاف مواقف الجهات من مدى أولولية المواضيع المطروحة للنقاش، لافتا إلى انه “تجري الجولة الحالية من المفاوضات بصعوبة. هناك خلافات معينة بين المشاركين حول أولوية بحث بنود جدول الأعمال”.
وأكد أن “وفد الحكومة يصر على ضرورة التركيز بالدرجة الأولى على المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، فيما ترى منصة الرياض أن الموضوع الرئيسي يكمن في تشكيل هيئة حكم انتقالية”.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
تصفيات مونديال 2018: رجال البرازيل أمام فرصة حسم البطاقة الى النهائيات
تعرفوا على لعبة Pokémon GO التي أشعلت مواقع التواصل
Powered By Future Television s.a.l