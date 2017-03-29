غاتيلوف: سلال جنيف الأربع متساوية الأهمية ويجب مناقشتها بشكل متواز

أوضح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان “روسيا تعتبر أن سلال جنيف الأربع متساوية الأهمية ويجب مناقشتها بشكل متواز”.

وأكد في تصريح صحافي على هامش مشاركته في اللقاءات التشاورية في سياق الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف أن عملية التفاوض تتقدم بصعوبة بسبب اختلاف مواقف الجهات من مدى أولولية المواضيع المطروحة للنقاش، لافتا إلى انه “تجري الجولة الحالية من المفاوضات بصعوبة. هناك خلافات معينة بين المشاركين حول أولوية بحث بنود جدول الأعمال”.

وأكد أن “وفد الحكومة يصر على ضرورة التركيز بالدرجة الأولى على المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، فيما ترى منصة الرياض أن الموضوع الرئيسي يكمن في تشكيل هيئة حكم انتقالية”.