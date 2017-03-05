عين الحلوة يشيع فلسطيني بعد اصابته بجروح في المعارك الاخيرة

شيع في مخيم عين الحلوة بعد ظهر اليوم، جثمان الفلسطيني أحمد عامر خليل “ابو عائشة” الذي كان اصيب بجروح خطرة في المعركة الأخيرة وتوفي صباح الأحد في المستشفى.

ونقل جثمان “ابو عائشة” الى منزله في حي الصفصاف وسط اقفال للمحال والمؤسسات التجارية في الأحياء التي سلكها الموكب، حيث صلي على الجثمان في مسجد الشهداء في الصفصاف لينطلق موكب التشييع بعدها شرقا باتجاه منطقة النبعة حيث توجد نقطة للجيش اللبناني ليعبر الموكب من هناك الى منطقة سيروب خارج المخيم ويوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة دون ان تسجل اية اشكالات تذكر بالتزامن مع التشييع او بعده، وكانت شوارع واحياء المخيم شهدت فور الاعلان عن وفاة ابو عائشة حالة من الحذر والترقب وسط مخاوف من تجدد التوتر في المخيم.