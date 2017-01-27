عيتاني تفقد أضرار سقوط الرافعة في إحدى ورش البناء في السيوفي

تفقد رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، يرافقه أعضاء المجلس سليمان جابر، هاغوب ترزيان وغابي فرنيني، الأضرار الناتجة عن سقوط رافعة في إحدى ورش البناء في منطقة السيوفي الأشرفية، مما أدى إلى تضرر عدد من السيارات التي تركن في المكان، إضافة إلى تضرر في بعض الأبنية المجاورة. وبذلك، تقتصر الأضرار على الماديات.
وأكد عيتاني “إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث”.
كما جال عيتاني على سكان المنطقة وهنأهم على سلامتهم.
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