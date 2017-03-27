عون يُعين الوزير السابق بوصعب مستشارا للتعاون الدولي

عين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوزير السابق الياس بوصعب، مستشارا للتعاون الدولي، وذلك بهدف التواصل مع الدول والهيئات والمنظمات والصناديق الدولية التي تتولى مساعدة لبنان والمساهمة في مشاريع اقتصادية وانمائية متنوعة.

مشاركة 0