عون يوقع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية: إنجاز قانون الانتخابات سيكون بداية استعادة الثقة

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم عقد استثنائي من ٧ حزيران الى ٢٠ ضمنا، وحدد حصرا باقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

واكد بعد الافطار الذي جمع عدد كبير من الشخصيات السياسية وفعاليات ان “إنجاز قانون الانتخابات، خلال الأيام الآتية، سيكون بداية استعادة الثقة لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً، أفقياً بين مكونات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كل مكوّن بحدّ ذاته”.

ورأى ان “الدولة لن تقوم، والثقة لن تستعاد إلا بتضافر الإرادات الطيبة واجتماع النوايا الصافية لما فيه مصلحة الوطن. وكل خطوة على هذا الطريق هي نجاح لنا جميعاً، وأي تراجع هو فشل لنا جميعاً”.

وقال انه “في العام 1967 بدأت موجة قاسية من تلك الحمم، لا نزال نعاني من تداعياتها حتى اليوم، مع الحرب الإسرائيلية واحتلال ما تبقّى من فلسطين وتهجير أهلها، ثم الاتفاقيات التي افتقرت الى بعد النظر فأسّست الى صدامات مع الفلسطينيين بدأ على إثرها التشلّع يضرب جسم الوطن، وأخذ يتّسع ويتعمّق بدعم من الخارج، حتى سقط لبنان في أتون حرب على مدى 15 عاماً، كلّفته أغلى الأثمان، بشراً وحجراً واقتصاداً”.

واضاف: “جغرافيتنا ثابتة ولا نزال في قلب البركان إياه، إلا أن لبنان هذه المرة استطاع أن يحمي نفسه منه ولم يسقط في أتونه، لأن ذاكرتنا التي حملت أحداث السبعينيات وما تلاها، قد أعطتنا المناعة، وعلّمتنا أن وحدتنا الوطنية هي صمّام أماننا”.

واعتبر عون اننا “نختلف في السياسة ونتجادل ونتنافس ولكن سقفنا وحدتنا، ولا يجب أن نسمح لأي حدث أن يهدّدها. ومن غير المقبول ولا المسموح أن نسمع عند كل استحقاق سياسي أصواتاً تهدد، تصريحاً أو تلميحاً، بالعودة الى الحرب”.

واردف: “جميعنا نعرف أن لا حل يأتي من خلالها سوى المزيد من التدمير”،مضيفا انه “لتعزيز الوحدة يجب سدّ الثغرات في نظامنا السياسي، وذلك من خلال إرساء حالة التوازن فيه، فنغنيه بجمع الإيجابي في خصائصنا بدلاً من أن نفقره بطرحنا السلبي منها”.

وقال: “بعد سقوط الأحاديات المجتمعية، الدينية منها والسياسية والعرقية، وبعد ما نشهده في العالم اليوم من تطرّف متبادل، حيث الغرب يعمّم على الإسلام تهمة الإرهاب والإسلام يتهم الغرب بإطلاق وتغذية الإسلاموفوبيا، يبرز دور لبنان، وأيضاً الحاجة الى هذا الدورط.

ورأى عون ان “لبنان، بمجتمعه التعددي، الذي يجمع كل الأديان والمذاهب، لا يزال محافظاً على توازن النظام وميثاقيته، حتى وإن كانت الانقسامات السياسية فيه تفسد هذه الصورة أحياناً عندما تتموّه بطابع ديني بينما هي سياسية في مضمونها وحقيقتها، ما يسمح له أن يكون النموذج لكل المجتمعات التي تلفظ الأحادية وتتلمّس طريق التعددية”.

وتابع: “لبنان لم يكن يوماً أرضاً لصراع الحضارات والثقافات والأديان، بل على العكس، كان دائماً أرض لقاء وتفاعل وحوار، لذلك هو الأقدر أن يكون في هذه المرحلة مركزاً لحوار الأديان وأن يلعب دوراً محورياً في إعادة وصل ما انقطع”. واضاف اننا “كلنا على يقين أنه إذا تشوّه وجه الإسلام ينتهى الشرق، وإذا هُجّر المسيحيون منه تندثر الروح المشرقية القائمة على التعدّدية والانفتاح والتسامح الديني، وتنتصر الأحادية العنصرية المدمّرة. لذلك علينا أن لا نستهين بدورنا أو نتهاون فيه، وهو الأقرب الى الرسالة منه الى الدور”.

اكد عون ان “الهدف الأساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، واستعادة الثقة كما يقول شعار الحكومة الحالية”، معتبرا ان “الشعب اللبناني مقتنع أن الدولة فاسدة بجميع إداراتها، وهو لا يوليها أي ثقة”. واضاف ان “الدولة القوية التي تتمتع بثقة المواطن والتي نتطلع إليها هي الدولة الصادقة بوعودها، التي إن وعدت وفت، وإن التزمت نفّذت، الدولة التي تكرّس عملها لشؤون المواطن والوطن؛ فتبني اقتصاده، وتحفظ كيانه وسيادته واستقلاله، وتحمي حريّاته.

ودعا عون الجميع الى أن تتقدّم مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى، فتسهل عندذاك كل الحلول.

الحريري

ولدى مغادرته قصر بعبدا، اعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اننا “اتفقنا على كادر القانون الانتخابي وهناك لجنة ستتولى التفاصيل والأمور النهائية”. وأوضح “أن الأجواء بين الرئيسين عون وبري كانت ايجابية، مضيفا اننا “اتفقنا على النسبية في 15 دائرة أما الاتفاق على التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي”.

بري

وأكتفى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول “كل شيء منيح”.

جنبلاط

من جهته، اوضح رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد لقائه عون ان “الاجواء ايجابية ونحن مقبلون على قانون انتخاب جديد ولا للتمديد ولا عودة لقانون الستين، اذا الاجواء جيدة وهذه سهرة مباركة والحمد لله”.

جعجع

بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “الاجواء ايجابية ويعمل على بعض التفاصيل المتبقية والاستعدادات جيدة”، متوقعا ان “نصل في الايام المقبلة الى قانون انتخاب جديد”.