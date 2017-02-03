عون ينوّه بالعلاقة مع الحريري مؤكداً إتفاقهما على تغيير قانون الانتخاب

الأزمة القائمة نتيجة عرقلة انجاز قانون انتخابي جديد تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لانه لا يريد لها ان تتمثل وهذا لا يعمر وطنا” لكني مصمم على المواجهة.

موقف جديد لرئيس الجمهورية ميشال عون في اطار مواقفه من ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد ادلى به امام وفد من مجلس نقابة نقيب المحررين برئاسة النقيب الياس عون للتهنئة بانتخابه.

وردا على سؤال، بعلاقته بالرئيس سعد الحريري قال عون: علاقت برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممتازة.

الى ذلك، كانت لعون لقاءات متنوعة، فاستقبل النائب الفرنسي جيرار بابت، وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة. كما التقى وفد المرشدية العامة للسجون في لبنان.