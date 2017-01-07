عون يلتقي بروجردي: لغة الحوار تعزز التوافق والاستقرار

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي على رأس وفد ايراني. كذلك يستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط” بروجردي ويعرض معه آخر التطورات والمستجدات السياسية في المنطقة.

وعرض بروجردي للموقف الايراني من التطورات الاقليمية عموما والوضع في سوريا خصوصا، والجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للازمة السورية يقوم على الحوار بين الاطراف السوريين والقضاء عليها.

واعرب عن امله في ان تؤدي المفاوضات المرتقبة في الاستانة الى بلوغ الحل السياسي المنشود.

وحمّل الرئيس عون المسؤول الايراني تحياته الى الرئيس روحاني مشدداً على ان الاوضاع عادت الى طبيعتها في لبنان بعد الانتخابات الرئاسية وان التوافق بين اللبنانيين سوف يؤدي الى مزيد من الازدهار والطمأنينة لاسيما وان لغة الحوار السائدة تهدف الى تقريب وجهات النظر في المواضيع المطروحة.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تنجح الجهود المبذولة للوصول الى حل سياسي للازمة السورية بما يساعد على ايجاد حل لمأساة النازحين السوريين الذين بات عددهم في لبنان يقارب نصف عدد سكانه ما انعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والامني.

وشدد الرئيس عون على اهمية العمل المشترك لمواجهة الارهاب، لافتا الى ما حققه لبنان من نتائج بفعل العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوى العسكرية والامنية اللبنانية.

كذلك التقى بروجردي الرئيس نبيه بري، وقال بعد اللقاء “شددنا والرئيس على ضرورة إنشاء حوار سوري ينهي الحرب في سوريا”.

وأضاف: “نعول على ان يحمل هذا العهد الكثير من الانجازات للشعب اللبناني في مختلف المجالات”.

هذا ووقع رئيس الجمهورية، المرسوم الرقم 23 تاريخ 7 كانون الثاني 2017، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في 9 كانون الثاني الحالي ويختتم في 20 آذار المقبل ضمنا.

وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي بالاتي:

– مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.

– مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

– مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

– سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

وكان الرئيس عون اتفق مع رئيس مجلس الوزراء على فتح العقد الاستثنائي الذي يستمر عمليا حتى تاريخ بدء العقد العادي الاول لمجلس النواب.