عون يطرح آلية جديدة لتلزيم المشاريع.. وجعجع يتمسك بالخصخصة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كافة الادارات الرسمية والمؤسسات العامة ترتكز اساسا على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار.

ولفت الى أن هذه التدابير هي جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد وبعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، مشددأً امام وفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية، برئاسة مارون الحلو على أن مسيرة التغيير التي انطلقت ستعمّ جميع القطاعات وستتطور، معتبراً أن للخصخصة قواعد واصول وفقاً لكل قطاع لأن الاولوية هي مصلحة اللبنانيين وخير المجتمع.

وعرض النقيب الحلو لمطالب النقابة وابرزها اقرار قانون دفتر الشروط والاحكام العامة في مجلس النواب، واقرار مشروع مرسوم تنظيم ممارسة مهنة المقاولة في لبنان المحال على مجلس الوزراء.

وتمنى وضع مخططات توجيهية مناطقية للمقالع والكسارات وتسديد مستحقات المقاولين العالقة والبالغ مجموعها حوالي 350 مليار ليرة لبنانية.

وفي سياق متصل، اشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى أنه “خلال درسنا للموازنة العامة علينا أن ندرس موضوع الكهرباء، والموازنة هي أهم شيء في الدولة، وخلال درسنا لها ظهر لنا بند عن عجز كبير في الكهرباء للعام المقبل في الموازنة، كما يوجد في الموازنة بند اذا صححناه يوفر على الدولة مليار و200 مليون دولار من العجز في موضوع الكهرباء، ومن هنا رأينا أن تصحيح موضوع الكهرباء مهم لتصحيح الموازنة، ونحن لا نتعدى على وزير الطاقة والمياه، وبالمناسبة إذا كان لدى وزير الطاقى سيزار أبي خليل أي اقتراحات في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والاعلام، فنحن جاهزون لها”.

وقال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر التنموي لكسروان – الفتوح: “اذا شعرنا بأننا موجودون في الحكومة دون تغيير الوضع القائم سنقدم استقالتنا لاننا لا نهوى العمل الحكومي بل هدفنا تصحيح الوضع القائم. والمطلوب قرار من الحكومة بالطلب من وزير الطاقة وضع دفتر الشروط لمناقصة للكهرباء في لبنان في مهلة أقصاها 3 أشهر. وثمة قانون صدر عام 2014 يجيز لوازة الطاقة تلزيم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء”، مشددا على أن “صلابة العلاقة والتفاهم بين الوطني الحر والقوات هي من عناد وصلابة ميشال عون ومن عناد وصلابتي أنا. في بداية الطرح في موضوع الكهرباء كان هناك فروقات بوجهات النظر عن كيفية مقاربة الموضوع، ومن يحاول الايقاع بنا اقول له لن تصلوا لأي نتيجة”.