عون يطالب بإقرار قانون انتخابي: النسبية يشكل بابا للاصلاح

جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد أن اقرار قانون انتخابي قائم على اساس النسبية يشكّل باباً للاصلاح، ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية.

ولفت الى ان الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة، لأن الازمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فإنّ التأجيل من شأنه ان يضاعف من حجم الازمة، بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي.

وأكد خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعي برئاسة امينه العام حنا غريب انه التزم احداث التغيير المنشود، الذي يتوق اليه اللبنانيون، لافتا الى ان ذلك لن يكون بعصا سحرية، لأن المطلوب بدايةً هو وضع الارضية وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة.

واضاف: “سنسير بنضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح والى حُكمٍ متجرّد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا لا يقوى عليه بعد اليوم الافراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه”.

ومن بكركي جدد المطارنة الموارنة التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع قانون للانتخابات يستلهم الميثاق والدستور ويحقّق تمثيلًا صحيحًا لجميع أطياف المجتمع اللبناني.

ورحب المطارنة بعد إجتماعهم الدوري الشهري باستعادة حركة التشريع في المجلس النيابي حيويّتها، مثمنين المساعي الجارية للإتفاق على قانون جديد للإنتخابات.

وجددوا التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري فيكون ذلك منطلقا لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معا، على أن تحترم المهل الدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد.