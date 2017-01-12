عون يشدد على حفظ الحدود من الارهاب.. وسلاح المقاومة موقت

بعد زيارتين رسميتين الى السعودية وقطر، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس الى بيروت، ووجّه برقية الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره فيها على الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق خلال وجوده في الدوحة.

وقال ان “المحادثات التي اجريناها معاً اكدت مرة جديدة عمق العلاقات التي تجمع بين بلدينا الشقيقين والتي ستشهد بإذن الله المزيد من التقدم والتطور”، آملاً استقبال امير قطر في بيروت في اقرب فرصة ممكنة.

واكد انه “زار المملكة كونها اول دولة وجهت الدعوة اليه لزيارتها، بالاضافة الى ضرورة العمل على حل بعض المشاكل واعطائها بعدها الحقيقي وازالة الغموض حولها”.

وكشف في حديث إلى “العربية” انه شدد خلال محادثاته بالمملكة على “رغبة لبنان بأن تعود العلاقات الى سابق عهدها، وهو يؤمن الاستقرار والامن وحفظ حدوده في موجهة الارهاب”. وقال ان اللبنانيين “اجمعوا حول هذه المبادىء، ونقوم بحثهم على الحوار لمعالجة المشاكل العالقة والخلاف السياسي الحاصل حول الصراعات العربية”.

اما عن مصطلح “النأي بالنفس”، فأكد الرئيس عون انه “لا يحبذ هذا المصطلح، فالامور تعنينا الا ان الانخراط فيها هو ما يشكل الخطأ، من هنا لا يجب ان ننأى بأنفسنا بل ان نحاول ان نصحح قدر المستطاع”، لافتا الى ان “المصطلح الذي يفضله هو محاولة التوفيق وهو ما قام به لبنان لجهة منع انطلاق الاذى منه ضد اي دولة وعدم التدخل في شؤونها”.

وقال: “ان ما يمكن للبنان القيام به هو منع ان تتحول حدوده ممرا لارهابيين من لبنان الى سوريا وبالعكس”. اما عن مشاركة بعض الفاعليات اللبنانية في الحرب السورية، فأكد “ان هذا الخيار لم يكن للدولة، وانا كرئيس دولة امثل كل اللبنانين ليس لي الحق ان اكون مع احد ضد الاخر، من هنا فان الحياد الايجابي هو الموقف السليم”.

وشدد على ان “شيئا لم يتغير بمواقف ميشال عون قبل وبعد انتخابه رئيسا، وعلى انه ليس صاحب مصالح خارج اطار المصلحة الوطنية ولا يقوم بالتسويات”.

وعن سلاح المقاومة، قال: “اننا ايدنا المقاومة ووقفنا ضد الارهاب لكننا نرفض استعمال اي سلاح في الداخل”، لافتا الى ان “سلاح المقاومة موقت، وهو وجد ولم اكن انا في موقع المسؤولية، اما ظروف دخوله الى سوريا فكانت دقيقة بعد حصول اشتباكات على الحدود اللبنانية، والدولة كانت عاجزة عن مواجهة الامر”.

واضاف انه “لا يوجد دور للمقاومة داخل لبنان، وقد بات هذا الدور جزء من ازمة الشرق الاوسط التي ينخرط فيها الاميركيون والروس وايران والمملكة العربية السعودية”.