عون يشارك في قداس عيد الميلاد: سنعمل لسد الفراغات في البلد

بعد سنتين من الفراغ الرئاسي، شارك رئيس الجمهورية ميشال عون في الصرح البطريركي في بكركي في قداس عيد الميلاد، في حضور شخصيات سياسية.

ووصل عون وزوجته إلى بكركي وسط إجراءات أمنية مشددة، على أن يتمّ تقبّل التهانئ فور انتهاء القداس.

وخلال تواجده في بكركي، عقد لقاء ثلاثي بين عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير قُبيل بدء القداس، ثم لقاء جمع عون والراعي تناول المستجدات الراهنة.

هنأ البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال لقائه الرئيس ميشال عون في الصرح البطريركي في بكركي على تشكيل الحكومة والبيان الوزاري، وأمل حلحلة قضايا الناس الملحة.

وفي الخلوة في بكركي، أكد عون للبطريرك الراعي ان مهمة الحكومة مزدوجة، الانتخابات والموازنة.

وفي كلمة مقتضبة، هنّأ الرئيس عون اللبنانيين بالميلاد، وقال: “نعدكم بأن نبذل كلّ جهدنا لتكون سنة خير وسلام، وسنعمل لسدّ الفراغات الكثيرة بما يلزم أن تُملأ به”.

وقال: “سنعمل بجهد لكي تكون سنة خير وسلام ونجاحات ولكي نحقق الانتصارات ونملأ الفراغات في الإنجازات والسلطة بالأشخاص والكفاءات وبكل ما يلزم من أجل تحقيق كل الأمنيات”.

وتابع: “ندرك أنّ الوعود كثيرة، ولا أريدكم أن تُصدموا، وسنعمل بكل جهد لتحقيقها”.

ورد ممازحاً على سؤال “في أيّ عيد سيُنجَز قانون الانتخاب؟”: “في عيد الانتخابات”.