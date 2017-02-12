عون يزور مصر: الخلاف السياسي تم تحييده ونسعى لحفظ الامن

من المنتظر أن يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين زيارته الى القاهرة، حيث سيتم تبادل الرأي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مختلف المواضيع التي تهم البلدين، ومن بينها ملف الارهاب والاوضاع الراهنة في العالم العربي.

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية مع Cbc أن ما يعانيه لبنان نتيجة حروب المنطقة لا سيما النزوح الكثيف في اتجاهه والذي اثر سلبا على اقتصاده وأمنه، كما ترك احيانا تداعيات سياسية”.

وفي ما خص مسألة اللاجئين في لبنان والوعود لمساعدته قال عون: “ان المساعدات لم تصل للدولة اللبنانية بل كانت مباشرة للنازحين فيه وهي غير كافية لأن الحاجات اكبر بكثير من المساعدات التي وصلت، وخصوصا ان آخر احصاء اظهر ان عدد النازحين يتراوح بين مليون و500 ألف ومليون و700 ألف نازح وهو رقم كبير جدا كونه يشكل ثلث عدد الشعب اللبناني”.

واعتبر عون “ان الدول العربية شقيقة، وبالتالي عند اندلاع اي خلاف، لا يحق لنا الوقوف مع احد الافرقاء لان الخلاف اخوي الطابع، ويجب وضع الامكانات في سبيل اصلاح ذات البين. بهذا المعنى نكون حياديين، وليس بالمعنى السلبي للكلمة اي الاكتفاء بمراقبة الاحداث دون اتخاذ اي مبادرة، واذا طلب منا القيام بأي مهمة تعود بالفائدة على الدول الشقيقة والسعي من اجل السلام، فسنقوم بها بكل سرور”.

واضاف: “ان الرؤية الخارجية للبنان تقوم على وجود صراع بين ابنائه بسبب الصراع الاقليمي الدائر، اما الرؤية اللبنانية فهي ان اللبنانيين يتعاونون ضمن الميثاق اللبناني، فحياة اللبنانيين تحكمها مواثيق ثابتة ولا تتغير وفق الاحداث التي تندلع في جوارنا. بعد فترة من الخلاف في وجهات النظر، عاد التوازن الى الحياة السياسية اللبنانية بعد انتخاب رئيس للجمهورية وقد تشكلت حكومة وحدة وطنية ونتوخى مصلحة الشعب اللبناني، ولا خلاف اقتصاديا او ماليا او على صعيد الحياة المشتركة، اما الخلاف السياسي فقد تم تحييده ولن ندعه يؤثر على السلوك الداخلي. وبالنسبة الى اللبنانيين، فالتعايش المسيحي – الاسلامي طبيعي منذ الدعوة الاسلامية، فالمشاكل اتت من الخارج والا لانتفى الخلاف الداخلي بين المسيحي والمسلم في لبنان، وجوهر الخلاف سياسي فقط وليس دينيا، فالجميع يحترم المعتقد الديني للآخر، ولا ندع اي مشكلة خارجية تدخل لضرب استقرار وامن لبنان، ونحن مع لبنان الذي يجب ان يعاد اعماره ويشهد استقرارا وينعم بالامن”.

وتابع: “الوضع الحالي في لبنان قائم على حفظ الامن والحدود لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين، وهذه مسؤولية الدولة، وكان هناك صراع سياسي يتعلق بالمنطقة وليس في الداخل اللبناني، وقد لعبت اسرائيل دورا في ذلك.

وشدد عون على “ان تعطيل الانتخابات الرئاسية في لبنان لم يكن للاتيان برئيس كالذين سبقوا وكنا نعتبر ان هناك جزءا من الفراغ في ادارتهم لشؤون البلاد، فقد اوقفنا الفراغ في السلطة وهذا هو الموضوع”.

وحول قانون الانتخاب، قال: “انا واثق بأننا سنصل الى قانون جديد سيعتمد في الانتخابات المقبلة من خلال الحوار القائم، ولا احد يتضامن مع من يعرقل الوصول الى قانون انتخابي جديد”.

وكشف ان لا مانع لديه من زيارة طهران ودمشق، فيما اوضح ردا على سؤال حول وجود خطر من المشروع الايراني على المسيحيين، “ان الاحداث لم تبرز اي خطر ايراني على المسيحيين في المنطقة، فأعمال العنف اتت من الارهاب التكفيري الذي يستهدف المسلمين ايضا وليس فقط المسيحيين وكل من لا يشاركهم فكرهم”.