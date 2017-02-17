عون يزور الكويت مع الإمارات.. والموازنة مستعصية

أكدت مصادر لبنانية ان زيارة الرئيس ميشال عون الى الكويت مستقلة عن زيارته إلى الفاتيكان، وأن تلبية دعوة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ستكون ضمن جولة يفترض ان تقوده الى دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما زيارة الفاتيكان فستتم بعد تعيين سفير جديد للبنان في عاصمة الكثلكة نظرا لإحالة السفير جورج خوري على التقاعد، لأن التقاليد الفاتيكانية تلزم وجود سفير الدولة التي يريد رئيسها زيارة الفاتيكان.

إلى ذلك، تتحضر بيروت لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الـ 23 من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

سياسيا، وفيما يستمر نقاش الموازنة الذي يبشّر نظرياً بولادة موازنة للمرّة الأولى منذ إحدى عشرة سنة، إلا أن الأجواء المحيطة بها لا تؤشّر إلى ولادة ميسّرة لها، إذ إنّ تشريحَها ومقاربة أبوابها يتطلب عناية مركّزة، كما تؤكّد مصادر وزارية، وهذا يعني في رأيها أنّ جلسات مجلس الوزراء التي ستُستأنف اليوم وتُستكمل بجلسات ثلاث الاسبوع المقبل، قد لا تكون كافية وربّما يتطلّب الأمر مزيداً من الجلسات، خاصةً وأنّ بنوداً عدة فيها، وتحديداً في باب تغطية النفقات، تحتاج إلى إجابات دقيقة لتوضيح بعض الالتباسات التي تعتريها.

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن “المهم اليوم إقرار مشروع قانون الموازنة”، مشيراً الى أن “الأمور تتقدم والكل يبدي ملاحظات بشكل منفتح وإيجابي ولا بد من انتظار ما ستحمله المناقشات”.

وتمنى في حديث مع “اللواء “أن يكون هناك ترو”، متوقعا “أن يتركز البحث في الموازنة بندا بندا يستكمل الوزراء خلاله ملاحظاتهم”.