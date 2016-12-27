عون يدعو لتحرير القضاء من التبعية والضغوط السياسية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون إلتزامه العمل على تحرير القضاء من التبَعية السياسية، ويجب أن يكون شريفا ونزيها وفعالا.

ودعا القضاة أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أقسم اليمين أمامه بحضور وزير العدل سليم جريصاتي ، والقاضي جان فهد إلى العمل من دون العيش تحت هاجس الضغوط السياسية.

وشددّ على ضرورة وضع برنامج لتحسين وترميم قصور العدل في لبنان كما الاهتمام بأوضاع السجون، مشيراً الى انه على التفتيش القضائي أن يقوم بمهامه حفاظاً على السمعة الحسنة للقضاة.

وتابع: “يجب تحرير القضاة من التبعية السياسية، لاننا نعلم ان السلطة المنتخبة هي التي تؤثر على القضاء لان للقضاء سلطة معينة.

وأضاف: “كلنا نعرف المثل الذي يقول ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة واعرف ان المحاكم مزروكين وكمية الدعاوى التي تحتاج الى الوقت”، مشددا على ان يتأمل ان “تدرسوا هذا الامر لنقوم بالتعديلات القانونية اللازمة”.

بدوره، شدد القاضي فهد على العمل بجد في سبيل قضاء نزيه عادل شفاف، يكون ركيزة اساسية في عهد واعد حافل بالعدل والامن والازدهار.

كما اشار جريصاتي الى أن القضاء سيكون سلطة فاعلة، لافتا الى عزمه مع مجلس القضاء الاعلى على اجراء تشكيلات عامة تقوم على معايير الكفاءة والاختصاص والنزاهة.