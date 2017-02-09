عون يحيي عيد مار مارون.. ومطر: لعدم التراجع أمام أي مأزق

بعد سنتين من الفراغ الرئاسي توجه رئيس الجمهورية ميشال عون الى كنيسة مارمارون في الجميزة، لاحياء عيد شفيع الطائفة المارونية وكنيستها، حيث شارك في القداس الالاهي الاحتفالي.

وكان سبقه الى القداس رئيس الحكومة سعد الحريري و الرئيس نبيه بري ممثلا بالنائب ميشال موسى وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية الى جانب وزراء ونواب حاليين وسابقين.

وترأس القداس الاحتفالي راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر بحضور المطران بولس صياح ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسفير البابوي غابرييال ليكاتشيا حيث رفعت الصلوات على نية لبنان.

وفي عظته رأى مطر ان فرحة العيد مضاعفة هذا العام بعد انتخاب عون، لافتا الى ان العهد الجديد فرصة لإرساء الدولة داعيا الى عدم التراجع أمام أي مأزق، متمنياً الوصول إلى قانون انتخابي جديد.

وقال إن “العهد الجديد هو الفرصة الثالثة لارساء الدولة على أسسس راسخة لان تطبيق الاتفاقات المعقودة أصبحت بين اللبنانيين وعلى مسؤوليتهم، ولأن الشراكة التي أصابها وهن أصبحت قادرة على الفعل، ولان المصالحات لاقت ارتياحا والحوارات للسلم تستكمل بجدية”.

وأضاف: “نضع في قلوبنا رجاء جديدا في النجاح، وأهلنا وصلوا الى القناعة الحاسمة بأنه يجب أن نتراجع أمام أي مأزق ولا نوفر جهدا لوضع قانون انتخابي يجد الجميع أنفسهم فيه، ولو لتأمين مصلحة لبنان”.

وتوجه مطر الى الرئيس عون بالقول “نصلي لكي يكون عهدك موفقا في خدمة لبنان والاجماع الذي حملكم للرئاسة من شانه ان يقوي الوطن ويحفظه”داعيا اللبنانيين ليكونوا يدا واحد من أجل لبنان”.

ودعا مطر إلى الوصول لقانون إنتخاب يجد الجميع أنفسهم فيه، حتى لو سهر المسؤولون الليالي من دون إنقطاع.