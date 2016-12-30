عون وقع مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك، من مختلف الرتب.

كذلك، وقع عون على مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال العام 2017. وقد حملت المراسيم الارقام من 4 الى 21 تاريخ 30/12/2016، وهي آخر مراسيم يوقعها رئيس الجمهورية في العام 2016.

وعممت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسيم الترقيات مساء على الادارات المعنية.