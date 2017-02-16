عون لن يقبل بخرق الدستور ونظام النسبية هو الافضل

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن نظام النسبية هو الافضل للقانون الانتخابي الجديد، مشيراً الى وجود عوامل إيجابية في السعي الى الاتفاق على هذا القانون. وشدد امام وفد من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برئاسة السيد عبد الهادي محفوظ في القصر الجمهوري على انه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات او تفسيرات خاطئة.

وأكد ان تطبيق القانون هو الاساس في مقاربة كل المواضيع ومنها تلك التي تعنى بالاعلام وعمل وسائله.

ولفت رئيس الجمهورية الى انه لا يفرّق في دفاعه عن اللبنانيين بين فريق وآخر او فئة وأخرى ولن يسمح لأحد من الخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وشدد على أهمية تقديم الدعم المعنوي والمادي لهذا لقطاع الإعلام لاسيما من خلال الجولات الخارجية التي يقوم بها والتي من شأنها أن تؤثر ايجابا في هذا المجال.

كذلك استقبل الرئيس عون الرئيس تمام سلام وتناول البحث الأوضاع السياسية

واستقبل الرئيس عون أيضاً وفداً من أهالي بلدة عرسال برئاسة رئيس البلدية باسل الحجيري ضم عددا من المخاتير وفاعليات البلدة وجرى عرض للواقع الراهن في البلدة ومعاناة أهلها المستمرة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها مع الجوار

واكد عون ان عرسال تستحق العناية الفائقة، واعدا بأن تحظى بكل الاهتمام اللازم وتأمين الخدمات المطلوبة وأكد ان الاولوية هي للحفاظ على الامن والاستقرار، مشددا على متابعته اوضاع عرسال ومحيطها.

وطالب رئيس البلدية بالايعاز الى الوزارات المعنية بإيلاء عرسال الاهتمام اللازم لاسيما في ملف النازحين السوريين.