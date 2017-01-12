عون: لا ننأى بانفسنا عن الاحداث بل معنيون خاصة عندما تكون بين اشقاء

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الاجواء السائدة اثناء الاحداث الشرق اوسطية خلقت ظروفا غامضة سببت سوء تفاهم مع بعض دول الخليج فكان عليه ان يبدأ جولته من السعودية .

ولفت بحديث لقناة الجزيرة الى ان سوء التفاهم زال لانه لم يكن مبنيا على اشياء اساسية.

وعن الهبة السعودية، اشار عون الى ان موضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية مطروح وهو قيد التشاور بين الوزراء المختصين.

وأضاف ان لبنان خارج المحاور ويبني صداقاته مع الجميع، مؤكدا ان لكل الحروب نهاية وبقدر ما نكون عقلاء نسرّع في نهايتها.

وقال:” نسعى لزرع الكلمة المطمئنة وزرع الوفاق بين الاشقاء ولا ننأى بانفسنا عن الاحداث بل اننا معنيون بها خاصة عندما تكون بين اشقاء”.

وعن العلاقات اللبنانية- السورية، أكد عون ألا حوار حالياً مع السلطات السورية حول امكان توفير بيئة آمنة لعودة النازحين، مضيفا ” لا شيء غير ممكن”.

وشدد على ان الغاية من المساعدات للبنان وتجهيز الجيش هو المحافظة على حدوده ومقاومة الارهاب ومنع التسلل الى ارضه.