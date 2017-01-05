عون لاهالي العسكريين المخطوفين: لن ندخر أي جهد لاستعادتهم

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون لاهالي العسكريين المختطفين انه سيحمل قضيتَهم خلال زياراته إلى الخارج.

وفي لقاء بين عون وأهالي العسكريين، وبحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كانت قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” المحور الاساسي.

وفي جلسة مفتوحة مع الأهالي استمع عون الى معاناة العائلات وتبادل اطراف الحديث معهم.

واكد خلاله العائلات ثقتها بالرئيس عون واطمئنانها الى انه سيساعدهم في هذا الملف فيما عبر رئيس الجمهورية عن تمسكه ومتابعته لهذا الموضوع، لكنه يميل الى معالجة القضية بعيدا من الاعلام وهو موضوع تابعه منذ اول يوم.

وأكد انه سيواصل العمل حتى يتضح مصير العسكريين، وقال “لن ندخر أي جهد مهما كان الثمن، وسأحمل قضية العسكريين المخطوفين في زياراتي إلى الخارج”.

بدوره، قدم اللواء ابراهيم عرضا مستفيضا للمراحل التي اجتازتها عملية التفاوض، وتحدث عن وجود وسيط جديد، هو الرقم 13 الذي يتم العمل معه حاليا لتحديد مصير العسكريين المخطوفين وقال: “ان الرئيس عون يتابع هذا الملف يوميا ونأمل خيراً”.

كذلك زار اللواء ابراهيم أهالي العسكريين في خيمهم في رياض الصلح، مؤكداً أن هذه الزيارة هي للمعايدة بالاعياد، آملاً ان “نشهد تطوراً في الوقت القريب يعطي خواتيم سعيدة لهذا الملف”.

وتمنى ابراهيم “ان يكون عيد اهالي العسكريين قريبا، وهو عيد تحرير ابنائهم المختطفين، وقال:”ان الجهود التي تبذل في هذا الملف هي جهود جدية”.

من جهته، شكر حسين يوسف والد أحد العسكريين اللواء عباس ابراهيم على زيارة خيم الأهالي، وعلى تعاطفه مع قضيتهم ومتابعته الحثيثة والدقيقة لها، مقدرا له الجهود والاتصالات التي يقوم بها من أجل الوصول الى نهاية سعيدة لقضيتنا، مؤكدا “اننا لن نقبل ان يدخل أحد على خط هذه القضية، لاننا وكلناك بملفنا وانت خير من يمثلنا”.

ورد ابراهيم ممازحا: “وكالتي، هي وكالة غير قابلة للعزل، وحتى لو طلبتم مني الاعتزال، فانا لم ولن أتنازل عن هذه القضية، لانها قضيتي كما قضية كل اللبنانيين”.