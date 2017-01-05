عون لأهالي العسكريين المخطوفين: سأحمل قضيتهم في زياراتي إلى الخارج

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، انه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في زياراته إلى الخارج.
من جهته، اكد اللواء ابراهيم “ان الرئيس عون يتابع هذا الملف يوميا ونأمل خيرا”.
وقال حسين يوسف باسم الأهالي: “الأمور تتجه الى شيء ايجابي ولكن لا شيء ملموسا. وما يقوله اللواء ابراهيم بمثابة دستور لنا”.
ثم استقبل عون وفد جمعية الطفل المصاب بالكلى برئاسة البروفسور شبل ماروني.
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