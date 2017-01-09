عون في الرياض: نحن بحاجة للتعاون مع المملكة لمحاربة الارهاب

وصل رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين الى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له منذ توليه منصب الرئاسة على أن تكوم محطته الثانية قطر.

وفور وصوله عبر مطار الملك خالد في الرياض حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزي، انتقل عون والوفد المرافق الى مقر اقامته في قصر الضيافة في العاصمة الرياض.

وقبيل توجهه الى السعودية اكد عون امام زوار ان الحوار بين الدول المعنية بالأزمات في المنطقة يمكن ان يقود الى ابراز قواسم مشتركة تشكل اساسا للحلول السياسية السلمية.

وأكد عون امام وفد نيابي فرنسي برئاسة النائب تييري مارياني ان عجلة الحياة السياسية في لبنان انطلقت بشكل جيد عقب انتهاء ازمة الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة، ونامل في ان يستمر التحسن في مختلف القطاعات.

ورأى أن لبنان نجح في تجنب انعكاسات الازمة السورية عليه، رغم بعض الآثار الجانبية خصوصا مع بدايتها، وأكد أن لبنان يحفظ حدوده مع سوريا، والقوى الامنية تعمل على منع تسرب الارهابيين الى الداخل اللبناني، لافتا الى أن التدابير الاستباقية التي تقوم بها الاجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء بتحقيق أهدافهم.

واعتبر رئيس الجمهورية أن العلاقات اللبنانية الفرنسية تمتد الى مئات السنوات ونحن نتشارك وفرنسا قيما عدة، املا في إعادة احياء الحوار الاورو- متوسطي ضمن الواقع الحالي.

كما استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي اكد ان بلاده ستواصل تقديم المساعدات للحكومة اللبنانية في المجالات المختلفة، وان رئيس الوزراء الياباني اتخذ قرارا بتقديم مساعدة قيمتها 17.9 مليون دولار مخصصة للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين.

ورد عون شاكرا لليابان المساعدات التي قدمتها للحكومة اللبنانية، شارحا موقف لبنان من التطورات في المنطقة ولا سيما في سوريا، مجددا دعوة المجتمع الدولي الى عمل مشترك لمواجهة الارهاب ومعالجة اسبابه.

وركز رئيس الجمهورية على اهمية الحوار بين الدول المعنية بالأزمات في المنطقة، معتبرا أن مثل هذا الحوار يمكن ان يقود الى ابراز قواسم مشتركة تشكل اساسا للحلول السياسية السلمية، لان خلاف ذلك يؤدي الى تدمير ما تبقى.