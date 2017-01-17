عون: على اللبنانيين الإعتماد على انفسهم من اجل بناء وطنهم

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنه ” خلال هذا العهد وبمساعدة الجميع احلم ان ارى لبنان نجمة الشرق الاوسط وهذا ما سيكون عليه”.
وأكد في كلمة له خلال القداس الاحتفالي السنوي بعيد مار انطونيوس في دير مار انطونيوس الكبير في بعبدا أنه “على اللبنانيين الإعتماد على انفسهم من اجل بناء وطنهم وليس الاعتماد على اي جهة اخرى”.
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