عون: حافظنا على امننا بفضل النضوج الفكري الرافض للارهاب

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة عنها.

وأعرب عن امله الا يصيب البلاد اي امر سيء بعد اليوم لا سيما وان الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة، مشيرا الى توقيفات مهمة تحصل للارهابيين المتسللين الى الداخل.

ووعد وامام وفد رؤساء اتحادات البلديات في لبنان ببحث قانون اللامركزية في مجلس النواب المقبل، كاشفا عن خطة جديدة لمعالجة ازمة النفايات اضافة الى معالجة اوضاع الكهرباء والمياه ومتابعة مطالب رؤساء الاتحادات المتعلقة بتوزيع عائدات الخلوي.

بدوره ألقى رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش كلمة لفت فيها الى معاناة البلديات واتحاداتها من عبء النزوح السوري في مختلف المجالات.

واستقبل رئيس الجمهورية ايضا وفدا من بلدية الميناء طرابلس برئاسة عبد القادر علم الدين الذي رفع له مذكرة بعدد من المشاريع التي يساهم تنفيذها في تطوير مرافق الميناء كمدينة بحرية واعادة الحركة الاقتصادية والعمرانية، ووعد الرئيس عون بتعويض طرابلس والميناء عن الخسائر التي لحقت بها، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا للمرفأ وتعزيزا للوضع التجاري فيها.

وشدد عون امام وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، على ان من اولى اهدافه في المجال التربوي العمل من اجل تطبيق القيم والمحافظة على قانون انتخاب عادل يقوم على صحة التمثيل، وثقافة المواطنة والاديان.

فيما ناشد الوفد رئيس الجمهورية والحكومة العمل على صرف المساهمات المتأخرة للمدارس الخاصة وتحقيق العدالة والتوازن في السعي لضمان حقوق الجميع.

كذلك استقبل الرئيس عون وفدا من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان برئاسة الامين العام الاب بطرس عازار عرض له مطالب المدارس والأهالي.

وامام وفد من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة برئاسة الام منى وازن اشار رئيس الجمهورية الى ان لبنان استطاع المحافظة على امنه واستقراره بفضل النضوج الفكري لمختلف مكوناته الرافض للارهاب والتطرف.