عون جدد تأكيد الاسراع في انجاز الموازنة وخليل: الرئيس مصر على قانون جديد للانتخاب

شكل موضوع قانون الانتخابات النيابية ومشروع موازنة 2017 محور لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث جدد الرئيس عون تأكيده “ضرورة الاسراع في انجاز قانون انتخاب يعكس تمثيلا شعبيا حقيقيا ويأتي نتيجة توافق اللبنانيين، وعلى اقرار الموازنة الجديدة واحالتها على مجلس النواب في اقصى سرعة”.

خليل

في هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير المال علي حسن خليل الذي قال للصحافيين بعد اللقاء: “أكدنا أهمية الاسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، وهذا ما أكده فخامته الذي يصر على إجراء الانتخابات”. واضاف: “البلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها التي نحن فيها، وهناك حاجة ماسة الى قرار قانون جديد يبعدنا عن القانون الحالي ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل بكثير مما نحن فيها اليوم”. واشار خليل الى انه لمس “إصرارا وجدية بمتابعة هذا الملف وحرص فخامة الرئيس على متابعته شخصيا وصولا الى تحقيق نتائج على هذا الصعيد”.

وأضاف: “عرضت مع فخامته أيضا مراحل النقاش في الموازنة والذي سيستكمل اليوم، وأنا ما زلت متفائلا كثيرا بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام الى المالية العامة”، مؤكدا انه “هناك نقاش حول موضوع الضرائب”.

اوضح أن “لا نية على الاطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود، وإن أي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيدا عن الوقائع، هو أمر ضار”. وقال: “هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضريبي الموجود ولا تؤثر إطلاقا على مصالح الناس وحياتها. وأي امر آخر هو قابل للنقاش وللتعديل، وسيعدل إذا كان يمس الطبقات الفقيرة”.

وقال: “إن النقاش المفتوح اليوم حول موضوع السلسلة لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان: الاولى تتعلق بإقرار المبلغ الاجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الاخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد أن هناك اي مواقف مسبقة في هذا الاطار من اي من الأفرقاء، فهناك نقاش جدي حولها، وأنا على يقين اننا سنصل الى تفاهم، والمهم أن فخامة الرئيس يصر على إقرار الموازنة العامة، ما يعطينا دفعا كبيرا كوزارة مال الى الامام”.

وفد “الوفاء للمقاومة”

واستقبل الرئيس عون رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مع النواب: نواف الموسوي، علي عمار ونوار الساحلي، واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة محليا واقليميا.

خوري

واستقبل رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي عرض معه الواقع الاقتصادي عموما وطريقة تعزيز القطاعات الانتاجية في البلاد. واشار الوزير خوري الى انه “اثار مع الرئيس عون موضوع مشروع موازنة 2017، وتم التركيز على الاصلاحات الضريبية وادارة موارد الدولة وتفعيل الجباية، كذلك تطرق البحث الى واقع القطاع المصرفي ومساهمته في النمو الاقتصادي”.

قرداحي

كما استقبل الرئيس عون الوزير السابق جان لوي قرداحي الذي اوضح ان “البحث تناول الاوضاع العامة في لبنان وحاجات منطقة جبيل، اضافة الى البحث الجاري للوصول الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات النيابية”.

ديب

واستقبل رئيس الجمهورية عضو لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب حكمت ديب والنائب السابق سليم عون مع عدد من الخبراء بحثوا مع رئيس الجمهورية في مشاريع الطرق المتوقفة، ومنها طريق كسروان الساحلي ومداخل بيروت وسبل معالجتها. وتناول البحث مشروع الباص السريع.

رئيس الرابطة المارونية

واستقبل عون رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس مع عضو المجلس التنفيذي للرابطة السيدة كريستين غزال ملاح ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور فادي جرجس.

واوضح النقيب قليموس انه وجه دعوة الى الرئيس عون لرعاية وحضور العشاء السنوي الذي تقيمه الرابطة لمناسبة عيد سيدة البشارة، في 24 آذار المقبل في “كازينو لبنان”.

رئيس “شراكة النهضة اللبنانية – الاميركية”

واستقبل الرئيس عون رئيس “مؤسسة شراكة النهضة اللبنانية-الاميركية” (LARP) وليد معلوف الذي عرض عمل المؤسسة والتعاون القائم بينها وبين مؤسسات الادارات اللبنانية.

وزارت قصر بعبدا عائلة المرحوم نقيب المحامين السابق ميشال اليان التي شكرت رئيس الجمهورية على مواساتها بفقدانه.