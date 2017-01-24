عون تلقى دعوة لزيارة الكويت: لبنان ممتن لدعمها ووقوفها الدائم الى جانب شعبه

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إمتنان لبنان رئيسا وشعبا للدعم الذي قدمته دولة الكويت ووقوفها الدائم الى جانب شعبه، منوها بمواقف اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان خير نصير للبنان في الظروف الصعبة التي مر بها.

وأبلغ عون ممثل أمير الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح الذي استقبله الثلثاء، في قصر بعبدا في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والسفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي والوفد المرافق، انه يتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت والتي كانت على مر التاريخ علاقات اخوة وتعاون، مقدرا خصوصا الدعم الذي تقدمه دولة الكويت والصناديق المالية التابعة لها في تمويل المشاريع التنموية في لبنان”.

وحمل الرئيس عون الوزير الصباح، تحياته الى امير الكويت شاكرا له الدعوة التي وجهها اليه لزيارة الكويت واعدا بتلبيتها وتحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

من جهته، أكد الوزير الصباح ان الكويت اميرا وشعبا تقف الى جانب لبنان وتتمنى له كل الخير، مشيرا الى أن انتخاب الرئيس عون مصدر تفاؤل وامل للجميع نظرا للاسهامات الكبيرة التي يقدمها في مختلف المجالات. واشار الصباح الى ان بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وهي ستواصل تقديم الدعم وتمويل المشاريع الانمائية التي تحددها الحكومة اللبنانية.

واستقبل عون في حضور الوزير باسيل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق والمرشح للرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون الذي يزور بيروت للمشاركة في ندوة في المعهد العالي للاعمال الفرنسي ESA ولقاء الفرنسيين الموجودين في لبنان وعدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين.

وأجرى عون مع ماكرون جولة افق تناولت الاوضاع اللبنانية والعربية والاقليمية وموقف رئيس الجمهورية منها.

ولمناسبة الاعياد وبدء السنة الجديدة، وجريا على التقليد، أقام قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي مأدبة عشاء تكريما للعاملين في مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وللإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا. وشارك في المأدبة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا وعدد من ضباط لواء الحرس الجمهوري والاعلاميين.