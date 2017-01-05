عون ترأس الجلسة الاولى للمجلس الاعلى للدفاع في بعبدا

التأم المجلس الأعلى للدفاع الوطني في جلسته الأولى في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والأعضاء الحكميين. ودعي إلى الاجتماع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات القضائية.
وكان قد التقى عون في القصر الجمهوري، الرئيس الحريري قبل انعقاد الجلسة.
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