عون: تجاوزنا المرحلة الصعبة وإطفاء الحريق يجب ان يكون في مصدره

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين، ان النضال من اجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله الذي انطلق في العام 1988، مستمر اليوم في مجالات اخرى وذلك في سبيل تحقيق دولة العدالة والمساواة والشفافية، لافتا الى انه بعد 28 سنة انتصر الحق والحقيقة.

واعتبر أن “إطفاء الحريق في الشرق الاوسط يجب ان يكون في مصدره، والا انتشر في العالم، وطلائعه بادية”.

كلام عون جاء خلال استقباله وفدا فرنسيا ضم نوابا وسياسيين وديبلوماسيين واعلاميين كان سبق لهم ان زاروا لبنان خلال عامي 1989 و1990 للتضامن مع اللبنانيين الذين كانوا يؤمون “بيت الشعب” في بعبدا دعما للحكومة التي كان يرأسها آنذاك العماد ميشال عون، وتأييدا للمواقف التي اتخذها تحقيقا لسيادة لبنان واستقلاله. وقد وضعت الزيارة اليوم تحت عنوان “الوفاء والالتزام والتضامن”.

وكان الوفد قد وصل الى القصر الجمهوري الساعة الثانية عشرة ظهرا برفقة النائب سيمون ابي رميا حيث استقبله عون في قاعة 25 أيار، في حضور عقيلته السيدة ناديا وكريماتهما ميراي الهاشم وكلودين روكز وشانتال باسيل وأزواجهن، وقد صافحهم فردا فردا بتأثر شديد، قبل أن يتحدث باسم الوفد كل من النائب فرنسوا روشبلوان، والسيدة فريدريك دونيو أرملة الوزير السابق جان فرنسوا دونيو، فالكاتب والسفير السابق دانيال روندو والسفير الفرنسي السابق في لبنان رينه ألا. وحضر اللقاء ايضا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسفير فرنسا ايمانويل بون، والنائب إدغار معلوف الذي كان وزيرا في حكومة العماد عون، والنواب: سيمون ابي رميا، آلان عون ونبيل نقولا الذين كانوا في فرنسا خلال فترة وجود العماد عون، والنائب جيلبيرت زوين.

وحيا الوفد الفرنسي خلال الكلمات التي القيت مواقف الرئيس عون وثباته عليها وتمسكه بالمبادئ.

واشارت الى ان لبنان المتصالح مع ذاته بإمكانه ان يقدم الكثير الى عالم يسوده القلق هذا وان لبنان هو البشرى السارة الوحيدة في العالم المعقد.

وعقب اللقاء اقام الرئيس عون مأدبة غداء على شرف الوفد الفرنسي. وعزف المؤلف الموسيقي اللبناني شاووناغوسطين (14 عاماً) والذي يعتبر من اصغر المؤلفين الموسيقيين من قبل الصحافة العالمية مقطوعات موسيقية للمناسبة.

كذلك عرض عون الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد التي هنأته على العملية الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية لإحباط الهجوم الارهابي في منطقة الحمرا.

واكدت السفيرة الأميركية من بعبدا ان الولايات المتحدة تؤكد التزامها دعم شعب ومؤسسات لبنان لبناء مستقبل آمن مستقر ومزدهر.