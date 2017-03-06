عون بعد استقبال لودريان: لبنان ماض بمسيرة النهوض وبتعزيز مؤسساته الدستورية

وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العلاقات اللبنانية -الفرنسية بـ “التاريخية”، معربًا عن امله في ان “تزداد تجذرا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.

وشكر الرئيس عون وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفير الفرنسي ايمانويل بون والوفد المرافق لوزير الدفاع، “الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري”. وتمنى “استمرار هذا الدعم لتمكين الجيش من القيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، لا سيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في البلاد ومكافحة الارهاب”.

واكد الرئيس عون للوزير لودريان ان “لبنان الذي استعاد عافيته، ماض في مسيرة النهوض وفي تعزيز مؤسساته الدستورية”، مشددا على ان “الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مناسبة يعبر خلالها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية وديموقراطية ليكون تمثيلهم في الندوة البرلمانية متناغما مع تطلعاتهم”.

لودريان

بدوره، اكد الوزير لودريان التزام بلاده “الاستمرار في تقديم المساعدات للجيش اللبناني، لا سيما تلك التي كان وعد بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الاخيرة للبنان”، وشدد على ان بلاده “تقف الى جانب لبنان في المجالات كافة، وتوفر له الدعم اللازم في المحافل الاقليمية والدولية”.

حاكم ولاية غوياس البرازيلية

كما استقبل عون، حاكم ولاية غوياس البرازيلية ماركوني بيريللو، في حضور السفير البرازيلي جورج قادري والوفد المرافق للحاكم.

ونقل الحاكم بيريللو الى الرئيس عون تحيات الرئيس البرازيلي ميشال تامر، مؤكدا “عمق علاقات الصداقة التي تربط بين لبنان والبرازيل، والرغبة في تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في حقلي التبادل التجاري والسياحي والاقتصادي والتعاون التكنولوجي والعلمي”.

واكد بيريللو ان “البرازيليين عموما واولئك المتحدرين من اصل لبناني خصوصا، يسعدهم الترحيب بالرئيس عون في زيارة يقوم بها الى البرازيل تلبية لدعوة من الرئيس البرازيلي”.

عون

ورحب الرئيس عون بالحاكم بيريللو وحمله تحياته الى الرئيس البرازيلي ميشال تامر، مجددا الدعوة له “لزيارة لبنان خلال انعقاد مؤتمر الطاقات الاغترابية في شهر ايار المقبل في بيروت”. وشدد عون على “اهمية التواصل الدائم بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر”. كما لفت الى انه لطالما دعا المغتربين اللبنانيين “كي يكونوا اوفياء للبلدان التي احتضنتهم بالتوازي مع استمرار محبتهم لوطنهم الام والاخلاص له”.

كما اكد الرئيس عون متابعته “لانشاء خطوط جوية بين بيروت ودول الانتشار لتسهيل تنقل اللبنانيين والمغتربين، اضافة الى تعزيز التبادل التجاري وايجاد اسواق للمنتجات اللبنانية في الخارج”.

العطية

من جهة اخرى، استقبل عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر عبد الله بن حمد العطية، الذي يرأس “المؤسسة الدولية للطاقة والتنمية المستدامة” التي تحمل اسمه، في حضور سفير قطر علي بن حمد المري.

واوضح العطية انه يزور لبنان لمناسبة مشاركته “في مؤتمر عن النفط والغاز يعقد في بيروت”، وانه تداول مع الرئيس عون في “العلاقات اللبنانية-القطرية وسبل تطويرها انطلاقا من الاخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”.

الاعور

واستقبل عون، النائب فادي الاعور، وبحث معه في الاوضاع العامة والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد.

عياش

كما استقبل عون الفنان رامي عياش الذي اطلعه على ما تقوم به جمعية “عياش الطفولة” التي انشأها للاهتمام بالاولاد والقيام بمشاريع انسانية وخيرية تعنى بالطفولة.