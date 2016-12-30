عون: المكننة تساعد على محاربة الفساد.. والمشنوق يعلن الجهوزية لتطبيق أي قانون للانتخابات

طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جملة عناوين للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية وتتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والامن معتبراً أن تحقيقها سينعكس ايجابا على لبنان .

العناوين التي طرحها الرئيس عون جاءت امام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع وفد من كبار موظفي الوزارة لا سيما محافظي المناطق وشدد على ضرورة ربط الاتحادات البلدية والبلديات بنظام الكتروني يساعد في تنظيم العمل البلدي إدارياً ومالياً ويسهل متابعة تنفيذ المشاريع الانمائية التي تقوم بها البلديات.

الوزير المشنوق هنأ رئيس الجمهورية بحلول الأعياد واعتبر ان عيد لبنان هو اكتمال نصابه الدستوري ونظامه معلنا عن جهوزية وزارة الداخلية لتطبيق اي قانون للانتخابات النيابية يتأمن من حوله الوفاق السياسي وسيتم إجراء هذه الانتخابات على أساسه.

وعرض الوزير المشنوق المشاكل التي تعاني منها وزارة الداخلية بسبب ضغط العمل في ادارات الوزارة والحلول المتاحة.وتمنى على الرئيس عون رعاية مشاريع تطوير هذه الادارات ومكننتها ولا سيما جهازي الامن العام وقوى الامن الداخلي.وأكد أنه تحت رعاية الرئيس عون وحرصه، ستكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها.

الرئيس عون التقى ايضا وفدا من جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميّل الذي عرض لورقة الرؤية الاقتصادية-الاجتماعية المتكاملة التي تقدّمت بها الجمعية لتفعيل معظم اوجه الاقتصاد اللبناني.

الرئيس عون اكد على اهمية دعم الانتاج الصناعي، لكي يدعم العملة الوطنية التي لا يمكن الاكتفاء بدعمها عن طريق مضاعفة الدين العام.

من جهته، الجميل دعا الى انشاء هيئة طوارىء اقتصادية-اجتماعية ترعى الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية حول الانتشار اللبناني ودعم الرأسمال التشغيلي للصادرات.