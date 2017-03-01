عون اطلع من الفنانة عبير نعمة على برنامج اتنوفوليا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، الفنانة عبير نعمة التي عرضت لرئيس الجمهورية برنامج “اتنوفوليا” الذي قامت بتصويره على عدة حلقات في مختلف دول العالم، والذي غنت فيه بنحو 21 لغة مختلفة بهدف اظهار صورة لبنان الحضارية على حقيقتها.

وعرضت نعمة للرئيس عون مختلف النشاطات الفنية والحفلات الكبرى التي قامت بها من مهرجانات بعلبك الدولية، الى قيادة فرق اوركسترا سمفونية في كندا وبلجيكا، وأبلغته اصدارها قريبا قرصا مدمجا CD يتضمن قصائد لكبار الشعراء وهو من ألحان الفنان مارسيل خليفة، وقدمت له هذا العمل.

كما شكرت الرئيس عون على استقباله لها والاهتمام الذي “يبديه بالثقافة والفنون وحرصه على اظهار صورة لبنان الحضارية في مختلف الميادين”.

من جهته، هنأ الرئيس عون نعمة على “مجمل اعمالها والمستوى الذي تحرص على تقديمه”، معتبرا ان “صورة لبنان كوطن لتلاقي الحضارات والثقافات واغتنائها من بعضها البعض تظهر جليا في ما تقوم به وهو يساهم في اعلاء شأن الفن اللبناني الذي وصل بفضل مبدعين كبار الى المصاف العالمية”.