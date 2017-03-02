عون استقبل نائبا فرنسيا ومارتينوس وبجاني

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب الفرنسي Gilles Bourdouleix ورئيس بلدية عاريا بيار بجاني في حضور النائب سيمون أبي رميا.
كما استقبل الرئيس عون رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس بحضور النائب أبي رميا.
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