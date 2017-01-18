عون استقبل بطريرك السريان الارثوذكس مع وفد افرام الثاني: تمنينا ان تتمثل الطائفة في مجلس النواب

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق والرئيس الاعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم مار اغناطيوس افرام الثاني، يرافقه مطارنة الطائفة: جورج صليبا، بولس سفر، دانيال كوريه، ومخائيل شمعون، وعرض معهم الاوضاع العامة في البلاد، وعددا من المواضيع التي تهم طائفة السريان الارثوذكس.

وبعد اللقاء، قال البطريرك افرام الثاني: “نشكر فخامته على الكلمة التي القاها امس امام السلك الديبلوماسي ووضع فيها الاصبع على الجرح، واظهر مسؤولية الدول عما يحصل في المنطقة ووجوب ان توقف حمام الدم فيها وخصوصا بالنسبة الى المسيحيين، وبالتالي كانت كلمة مهمة جدا بالنسبة الينا.

واضاف: “شكلت الزيارة مناسبة لاثارة شؤون الطائفة السريانية وشجونها في لبنان مع فخامته، والغبن اللاحق بها لجهة التمثيل النيابي. وفي ظل المحاولات لاقرار قانون انتخاب جديد، تمنينا على فخامته ان نتمثل في المجلس النيابي كطائفة، وخصوصا ان لدينا كفايات واشخاصا يرغبون ان يخدموا لبنان العزيز، ونأمل ان تتاح لهم الفرصة لذلك”.

وختم: “كانت فرصة ايضا لطلب رعاية فخامته مؤتمرا سنقيمه في ايار المقبل في لبنان عن الوجود المسيحي الحالي والمستقبلي في المنطقة، وتمنينا ان يحضر فخامة الرئيس المؤتمر ويلقي كلمة الافتتاح”.