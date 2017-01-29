عودة عائلة سورية إلى مطار بيروت بعد منعها من الدخول إلى أميركا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عائلة سورية مؤلفة من 6 أشخاص، عادت من الولايات المتحدة إلى بيروت عبر الدوحة، على متن رحلة للخطوط القطرية، بعد أن منعتها السلطات الاميركية المختصة، في أحد مطاراتها، من الدخول إلى أراضيها، وفقا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حظر دخول رعايا 7 دول إلى أميركا.

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