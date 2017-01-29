عودة عائلة سورية إلى مطار بيروت بعد منعها من الدخول إلى أميركا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عائلة سورية مؤلفة من 6 أشخاص، عادت من الولايات المتحدة إلى بيروت عبر الدوحة، على متن رحلة للخطوط القطرية، بعد أن منعتها السلطات الاميركية المختصة، في أحد مطاراتها، من الدخول إلى أراضيها، وفقا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حظر دخول رعايا 7 دول إلى أميركا.
الحريري التقت سفير بريطانيا
قوى الأمن: توقيف مطلوب ب 45 مذكرة عدلية في حربتا البقاع
بيان طفح الكيل
حكم نهائي كاس العالم للاندية يوضح سبب عدم طرده راموس
لبنانيون يريدون خروج لبنان من الشرق الأوسط
Powered By Future Television s.a.l