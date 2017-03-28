عودة خرافية للشانفيل في الدقائق الأخير دون أن يفوز على المتحد

حاول فريق الشانفيل تقليص الفارق والعودة بالمباراة امام مضيفه المتحد على ملعب الصفدي في طرابلس، من دون التمكن من قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة ليفوز صاحب الارض في اولى مبارياته ضمن دور المجوعات من “XXL” بطولة لبنان لكرة السلة.

واتى فوز المتحد بنتيجة (92-85)، والارباع على التوالي: (21-16)، (45-32)، (69-51).

وقدّم الشانفيل ربع آخير أكثر من ممتاز حيث قلّص الفارق من 18 نقطة الى 4 نقاط فقط.

ويلعب الشانفيل الى جانب المتحد في المجموعة الثانية مع الرياضي والتضامن، فيما يلعب في المجموعة الاولى كل من هومنتمن وبيبلوس واللويزة والحكمة، علماً أن كل فريق يحمل نقاطه من الدور المنتظم.

وكان الرياضي قد حقق فوزاً كاسحاً على التضامن اليوم ايضاً بنتيجة (113-69).

وفي ما يلي ارقام المباراة: