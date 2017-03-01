عودة الهدوء الى عين الحلوة.. واضراب عام في صيدا

فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعاً امنياً في السراي الكبير خصص لبحث اوضاع مخيم عين الحلوة الذي عاد الهدوء اليه بعد يومين من الاشتباكات الدامية.

وترأس الحريري في السراي الحكومي اجتماعا أمنيا حضره وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمديرون العامون لقوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر.

وخصص الاجتماع لدراسة الوضع الأمني في البلاد، ولا سيما التطورات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة.

كذلك اجرت النائب بهية الحريري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاورت معه في الاحداث الامنية الأخيرة والخطوات التي بدأتها اللجنةُ المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية على صعيد تثبيت وقف اطلاق النار وتشكيل القوة الامنية، حيث كان تأكيد مشترك على اهمية هذه الخطوات في اعادة تثبيت الهدوء في المخيم وضرورة متابعتِهَا لما فيه مصلحة وامن المخيم والجوار.

من جهته، أكد الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري أن أمن مخيم عين الحلوة من أمن مدينة صيدا، داعياً الى ايجاد حل جذري للأحداث التي تضر الأبرياء الفلسطينيين واللبنانيين.

وقد خيم الهدوء التام على مخيم عين الحلوة وسط اضراب عام شل الحركة في المخيم والمناطق المجاورة، استناداً للوثيقة التي تم التوافق عليها وتوقيعها من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية خلال الإجتماع الذي عقد في سفارة.

اما مدينة صيدا فقد عمّ الاضراب العام تلبية لدعوة النائب الحريري في اللقاء التشاوري رفضا لما يجري في المخيم حيث سجل التزام كامل بالاضراب في كافة مؤسساتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية

هذا وجددت قيادة الفصائل الوطنية والإسلامية تمسكها بالاستقرار الأمني لكافة المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة عين الحلوة، مشيرة الى انها لن تسمح بأن تستخدم المخيمات الفلسطينية كمقراً أو مستقراً أو ممراً للعبث بأمن لبنان.

كما دعت جميع المطلوبين غير الفلسطينيين وخاصة اللبنانيين للخروج من مخيم عين الحلوة بأقرب وقت، باعتبار أن المخيم لم يعد قادراً على تحمل إعباء وتبعات وجودهم داخله.