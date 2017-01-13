عودة الدوري الـ56: الأنصار ـــــ الاجتماعي.. والراسينغ ـــــ النجمة

سيكون ملعب صور البلدي، الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الجمعة، مسرحا لمباراة التضامن وضيفه «البعلبكي» النبي شيت، في افتتاح منافسات المرحلة الـ12 الاولى ايابا، وذلك بعد توقف دام 33 يوما. وتتابع المرحلة، غدا السبت، بثلاث مباريات، فيستضيف شباب الساحل السلام الزغرتاوي على ملعب نادي العهد – طريق المطار الساعة 14:15، ويحل الاجتماعي الطرابلسي ضيفا على الانصار البيروتي على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا في التوقيت عينه، بينما يزور الصفاء عاصمة الشمال لمواجهة طرابلس على ملعب رشيد كرامي البلدي، الساعة 13:40. وتقام الساعة 15:30 بعد ظهر الاحد قمة مباريات هذه المرحلة بين الراسينغ والنجمة على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، على ان تختتم المرحلة الـ12 الساعة 14:15 بعد ظهر الاثنين المقبل بمباراة واحدة ايضا، على ملعب امين عبد النور في بحمدون بين الإخاء الاهلي عاليه وضيفه العهد.

التضامن ــــ النبي شيت

على ملعب صور البلدي، يحل النبي شيت ضيفاً على التضامن. المضيف في المركز الثامن بـ13 نقطة من اربعة انتصارات وتعادل واحد وست خسارات (له 14، فيه 13)، والضيف خامس الترتيب بـ17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين واربع خسارات (له 12، فيه 10). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة الأولى الاحد 11 ايلول 2016 في النبي شيت، وفاز الفريق الجنوبي 2 – 1. كفة التضامن ارجح، لتكرار فوزه الذهابي، وعودة النبي شيت الى عقر داره بنقطة واردة، وبثلاث نقاط انجاز لقوة شكيمة التضامن على ارضه وبين جمهوره.

الساحل ــــ السلام

على ملعب العهد – طريق المطار، يستضيف شباب الساحل السلام زغرتا. الساحل في المركز التاسع بـ12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسارات (له 10 – فيه 13)، والفريق الشمالي رابع الترتيب بـ18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث خسارات (له 18 – فيه 20). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة السابعة الجمعة 4 تشرين الثاني، على ملعب المرداشية، وانتهت مباراتهما بالتعادل الايجابي 1 – 1. الكفتان متكتافئتان، وفوز اي منهما قد يأتي بفارق هدف.

الأنصار ـــــ الإجتماعي

على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، يستضيف الأنصار الاجتماعي – طرابلس. المضيف صاحب القمة وله 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين (له 22 – فيه 19)، والضيف صاحب القاع بست نقاط من فوزين وتسع خسارات وهو الفريق الوحيد بين فرق الدزينة لم يعرف طعما للتعادل (له 8، فيه 26)، علما انه ايضا صاحب اسوأ هجوم واضعف دفاع. في المقابل، الأنصار صاحب اقوى هجوم، واكثر الفرق فوزا مشاركة مع العهد والصفاء. الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة الـ11 على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، الاحد 11 كانون الاول الماضي، وانتهى اللقاء انصاريا 2 – 1؛ وسجل للفائز العاجي كريس ريمي (13) وعلاء البابا (40) وللخاسر الغاني كوفي بواكيه (35). كفة الانصار ارجح لتكرار فوزه الذهابي، ورفع عدد نقاطه الى 24 والمحافظة على الصدارة اسبوعا آخر، بينما تبدو فرصة الاجتماعي بالعودة بنقطة صعبة المنال.

طرابلس ـــــ الصفاء

على ملعب رشيد كرامي البلدي، يستضيف طرابلس الصفاء. المضيف العاشر بـ12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسارات (له 15، فيه 13)، والضيف الثالث بـ20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الأنصار، وذلك من ستة انتصارات وتعادلين وثلاث خسارات (له 20، عليه 13). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة التاسعة على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، السبت 26 تشرين الثاني 2016، واسفر اللقاء عن خسارة قاسية لابناء وطى المصيطبة 2 – 4؛ وسجل للفائز مدافع الصفاء وليد اسماعيل (10) خطأ في مرمى فريقه والغاني دايفيد اوبوكو (18 و26) وابو بكر المل (90+1)، وللخاسر علي ناصر الدين (50) وتالا ندياي (60). الكفتان متكافئتان، مع رجحان نسبي للكفة الطرابلسية لانه يلعب على ارضه وبين جمهوره، والتعادل وارد، وعودة الصفاء بثلاث نقاط صعبة، ولا سيما انه يفتقد خدمات هدافه السنغالي تالا ندياي بعدما نال البطاقة الحمراء في ربع نهائي كأس لبنان الـ45 الاحد الماضي، امام نادي الراسينغ، وتم وقفه من قبل الاتحاد اول مباراة رسمية لفريقه.

الراسينغ ـــــ النجمة

على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، يستضيف الراسينغ النجمة وهما الفريقان الاقدم في مسابقة الدوري العام، بين الفرق الـ12 المشاركة للموسم الجاري، اذ كانت مشاركة الراسينغ الاولى موسم 1940 – 1941، بينما كانت مشاركة النجمة الاولى موسم 1953 – 1954، ويليهما على التوالي الصفاء (1961 – 1962)، والانصار (1968 – 1969). القلعة البيضاء في المركز السابع بـ16 نقطة من اربعة انتصارات واربعة تعادلات وثلاث خسارات (له 14، فيه 11)، والنجمة السادس بـ16 نقطة من اربعة انتصارات واربعة تعادلات وثلاث خسارات (له 19، فيه 10). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة الاول الاحد 11 ايلول 2016 واسفرت مباراتهما في المدينة الرياضية ايضا، عن التعادل الايجابي 1 – 1؛ وسجل للراسينغ كايرو دي اندراده (70)، وللنجمة نيكولاس كوفي (57). كفة النجمة ارجح للفوز، لأن الفوز وحده قد يدفعه في سلم الترتيب درجتين في حال خسارة السلام امام الساحل وتعادل النبي شيت والتضامن، في المرحلة عينها، اذ سيرفع حينها النجمة رصيده الى 19 نقطة ويكون رصيد السلام والنبي شيت 18 نقطة لكل منهما، علما ان الامر عينه ينطبق للراسينغ، الذي يفتقد جهود مدافعه المتألق حسين سيد لطرده في مباراة فريقه امام الصفاء الاحد الماضي، في ربع نهائي كأس لبنان الـ45، الا ان للنجمة مطامع اكثر من الراسينغ في بقية مراحل الدوري وهي منافسة ثلاثي المقدمة الانصار والعهد والصفاء على لقب البطولة.

الإخاء ــــ العهد

على ملعب امين عبد النور في بحمدون، يستضيف الإخاء الاهلي عاليه العهد. الفريق الجبلي وصيف القاع بـ11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وست خسارات (له 10، فيه 21)، والضيف وصيف القمة وله 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين (له 18، فيه 8). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة الرابعة، الجمعة 14 تشرين الاول 2016، على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، واسفرت مباراتهما عن فوز ساحق للعهديين 5 – 0. كفة العهد ارجح، والتعادل وارد لقوة شكيمة الجبليين على ارضهم وبين جمهورهم، ولحاجتهم بدءا من هذه المرحلة الى النقطة من اجل الابتعاد عن منطقة الخطر.