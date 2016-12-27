عواصف رعدية وسيول.. والثلوج على ارتفاع 800 متر

أكدت مصلحة الارصاد الجوية أن طقس لبنان سيستمر تحت تأثير المنخفض الجوي، وتوقعت هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع ثمانمئة متر.

وقد ادت حركة الرياح وارتفاع منسوب الموج الى توقف حركتي الملاحة والصيد في ميناء صيدا ثيث تساقطت الامطار بغزارة.

وفي قرى شرق صيدا، تكونت السيول على جوانب الطرق مع تدن في درجات الحرارة، كما أدت الامطار الغزيرة إلى تفجر الينابيع والبرك في الاراضي الزراعية في منطقتي النبطية واقليم التفاح.

هذا ووصل تاثير العاصفة الى مدينة شبعا التي بلغت سماكة الثلوج فيها نحو عشرين سنتمرا، وقطعت فيها عدد من الطرق فعملت جرافات وزارة الاشغال والبلدية على إعادة فتحها لتسهيل حركة المواطنين.

ووضع عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر في مركز شبعا في حال تأهب لتلبية اي نداء استغاثة.

اما بقاعا، فقد استفاق الاهالي على طقس ماطر وضبابي سرعان ماتحول الى ثلجي، بحيث شهدت بلدات البقاع الغربي وراشيا تسقط للثاوج على ارتفاع تسعمئة متر، فيما اقفلت بعض الطرقات الداخلية.

وقد ادى هطول الامطار والثلوج الى ارتفاع نسبي في مياه نهر الليطاني.