عنصر في قوى الامن يفشل محاولة سطو على مصرف في الضاحية فيقتل سارق ويجرح اخر

تحولت عملية سطو مسلح على أحد فروع مصرف الاعتماد اللبناني الى ما يشبه الافلام السينمائية..لم يدرك السارقون، كما رجل الامن السيناريو الذي خطه القدر.

فعملية السطو التي افترض السارقان أنها ستكون سهلة كما سابقاتها من حيث الاعداد والتنفيذ تحولت الى مأزق اودى بحياة احدهما، واصابة الاخر وتوقيفه، بفعل عمل بطولية لاحد رجال قوى الامن الداخلي.

فعند أوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حاول سارقان اقتحام مصرف الاعتماد باسلحتهما، لترويع الموظفين وارهاب المواطنين، إلا أن أحد رجال قوى الامن الداخلي الذي صودف مروره في المحلة، أفشل مخططتهما.

فلدى مروره سمع أصوات الرصاص وصراخ الحراس والموظفين، فتدخل وأطلق النار باتجاه المسلحين اللذين واجهاه بعيارات نارية، تحول الى اشتباك أدى الى مقتل أحد السارقين، واقتياد الاخر الى فصيلة برج البراجنة للتحقيق بعد اصابته بجروح.

وبحسب شهود عيان فان الاشتباك حصل عند خروج السارقين من باب المصرف لركوب دراجتهم، تفاجئو بعطل ميكانيكي فيها حال دون تشغيلها، فكانت الواقعة.

العملية البطولية للعنصر في قوى الامن الداخلي لاقت مباركة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مهنئا أياه على شجاعته الباهرة وإندفاعه كما دعاه الى مكتبه لتكريمه بحضور رؤسائه.