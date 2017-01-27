عناصر الدفاع المدني انقذوا ركاب سيارات وآليات علقت في الثلوج على طريق ترشيش زحلة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في زحلة ماريان الحاج ان العاصفة الثلجية احتجزت عشرات المواطنين على طريق (ترشيش – زحلة) والدفاع المدني تمكن من إنقاذهم . فعلى طريق (ترشيش – زحلة) في محلة تمثال الجندي أرخت العاصفة بثقلها وتسببت باحتجاز 26 سيارة و 5 فانات لنقل البضائع و 3 آليات من نوع “بيك أب”. وهرعت عناصر من الدفاع المدني من مراكز متعددة الى المكان وعملت وسط ظروف قاهرة منذ الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم على انقاذ المواطنين المحتجزين داخل السيارات والفانات والاليات.

وقبل دقائق قليلة انتهت المهمة. وفي المحصلة تمكنت العناصر من سحب 25 سيارة و 3 فانات واثنين من “البيك اب” وتأمين ركابها الى مكان آمن حيث تمكنوا من متابعة سيرهم بأمان.

هذا وبلغت سماكة الثلج بين الثلاثين سنتيمترا والمترين من الارتفاع في بعض الأماكن مع انعدام في الرؤية، وكل هذه العوامل مجتمعة حالت دون تمكن العناصر من سحب سيارة وفانين وبيك اب فتم نقل ركابهم بواسطة آليات الدفاع المدني الى مدينة زحلة.

وكان المواطنون بحال صحية جيدة وقد تم انقاذهم بالرغم من بلوغ درجات الحرارة مستويات متدنية جدا.