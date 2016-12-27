عمل للفنانة ديانا حدّاد مجهول المصير

بعدما طالب الجمهور اللبناني الفنانة ديانا حداد بالعودة لتقديم أغنيات باللون اللبناني الشعبي تستعدّ ديانا لتقديم اللهجة اللبنانية مجدداً حيث كانت قد قدّمت في السابق عدة أعمال بهذا اللون وحققت نجاحاً باهراً.

بدأت الفنانة ديانا حداد بالترويج لأغنية لبنانية جديدة تحمل عنوان “يؤبر قلبي” وهي عبارة لبنانية محض، وتتعاون فيها مع الفنان فارس إسكندر الذي كتب ولحّن الأغنية على أن يوزعها الموسيقي عمر صباغ، وقد نشرت ديانا خلال الساعات الأخيرة صورة لها داخل الاستديو معلنة أنها أنهت وضع اللمسات الأخيرة على هذا العمل الغنائي الجديد الذي ستُطلقه على طريقة الأغنية المنفردة سينغل.

وبالحديث عن أعمالها اللبنانية، فقد علمت نواعم أنّ ديانا كانت منذ فترة تستعد للحضور إلى لبنان وذلك لوضع صوتها على هذه الأغنية الجديدة التي سوف تضمّها لألبومها الغنائي المقبل، وتعتكف على تسجيلها حيث تتمحور قصتها حول امرأة سافرت إلى بلاد الاغتراب مع شريكها لكن بعد تحقيقه ثروة مالية يتركها من أجل امرأة أخرى، وبحسب مصادرنا كتب هذه الأغنية ولحّنها ياسر جلال الذي رحل خلال الأيام الوجيزة الماضية إثر ذبحة قلبية أودت بحياته ما يجعلنا نتساءل عن مصير هذه الأغنية بعد رحيل جلال وهل ستقدّمها ديانا بمثابة تحيّة له.

في مقلب آخر ومع قرب انتهاء العام الحالي عايدت الفنانة ديانا حداد جميع محبيها عبر صفحتها الرسمية مسبقاً حيث كتبت “مع مرور الأيام الأخيرة من سنة 2016 أتمنى من قلبي أن تكون سنة 2017 سنة خير ومحبة وسلام”.

المصدر: نواعم