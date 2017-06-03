علوش: القوى ذات الطابع المحلي هي التي ستخسر

لفت القيادي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش الى أننا “وحتى لو مشينا رحلة الالف ميل في قضية قانون الانتخاب يبقى الخمسمائة ميل الاخير وقد تعيدنا الى نقطة الصفر”، مشيراً الى أن “أي قانون انتخابي يجب ان يكون سهل ليعرف المواطن ماذا يجب ان يعرف وحتى بالاكثري كانت تتوجه الى الصناديق دون ان تدري ماذا تفعل”، مشددا على أن “القانون الجديد يحتاج الى تفسير كثير”.

واشار في حديث اذاعي الى أن “القانون معقد وسنصل الى مكان نجد طعونا مقدمة ومن يشعر بنفسه خاسرا أو انه لم يُنصف فإن التابعين له قد يلجأون للتظاهر في الشارع”، لافتا الى أنه “كلما لجأنا الى توسيع الدوائر كلما اختلفت المعطيات”، شارحا أن “القوى ذات الطابع المحلي هي التي ستخسر فيما ستربح القوى ذات الطابع المنتشر في كل المناطق في لبنان”، معتبرا أن “الاسهل لناحية التطبيق وإحتساب النتائج هو التوجه نحو نسبية كاملة”.