“علامة واحدة” على علاقة حب ستدوم!

نتساءل أحيانا عن مصير علاقتنا بشريك حياتنا بعد سنة أو 5 أو 10 سنوات، هل سنبقى سويا أو هل سنفترق؟ ويطرح بعضنا هذه الأسئلة باستمرار، وبشكل يومي، إلى درجة إصابته بالوسواس، ما قد يؤثر على العلاقة ذاتها.

ويقول جيمس بريس، الخبير في التعارف والعلاقات، إن ثمة علامة واحدة تظهر إذا ما كنت ستبقى مع شريك أو شريكة حياتك لفترة طويلة أو سيسلك كل منكما سبيلا مغايرا.

ووفقا لجيمس فإن أهم شيء في علاقة زوجين ناجحين هو القدرة على الاستمتاع المشترك بالضحك وحس الفكاهة، مضيفا “حتى إن طالت العلاقة بينكما، يجب أن تستمر في رؤية الجانب الفكاهي عند شريكك”، الأمر الذي سيعمق العلاقة.

وتابع: “الحس الفكاهي يجعل الزوجين يشعران بالسعادة والرفاه.. تكون العلاقة قوية عندما يمكنكما الضحك على كل الأشياء وفي كل المواقف”.

المصدر: سكاي نيوز