استخدم المندوب الروسي والصيني لدى الامم المتحدة حق النقض “الفيتو”، الثلاثاء، ضد قرار في مجلس الأمن بفرض عقوبات على النظام السوري،لاستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين.

ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول، مقابل 3 عارضته، وهي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.

ويذكر انها المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة النظام، حق “الفيتو” لحمايته. كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.

بوتين

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، يوم الثلاثاء، من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف “غير مناسب مطلقاً الآن”.

وأضاف أن العقوبات “لن تساعد عملية التفاوض، بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها”، مؤكداً أن روسيا “لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا”.

مندوبة اميركا

لكن المندوبة الأميركية، نيكي هايلي، اعتبرت أن “هذا القرار كان مناسباً جداً” بعد التصويت، مضيفة “إنه يوم حزين في مجلس الأمن، عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها”.

وقالت إن “العالم بات مكانا أكثر خطورة بالتأكيد”، بعد هذا الفيتو المزدوج.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا، هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.

وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، كان خلص في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيمياوية في 2014 و2015. كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم داعش استخدموا غاز الخردل في 2015.

وينفي النظام السوري استخدام أسلحة كيمياوية في النزاع المستمر منذ آذار/مارس 2011 وأوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.