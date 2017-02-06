عطلة الصحافة في عيد مار مارون

أعلنت نقابة الصحافة في بيان ، أنه “يصادف يوم الخميس المقبل 9 شباط 2017 عيد مار مارون، فيتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم وتحتجب عن الصدور في اليوم التالي، ثم تستأنف الصدور صباح السبت 11 شباط الحالي، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك”.

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