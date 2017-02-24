عشرات القتلى بتفجير انتحاري قرب الباب السورية

هز تفجير صباح اليوم، قرية سوسيان في ريف حلب الشمالي، قرب مدينة الباب، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى. ونفذ الهجوم انتحاري تابع لتنظيم داعش بسيارة مفخخة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر التفجير الذي وقع في القرية التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بسقوط 29 شخصا معظمهم من مقاتلي الفصائل المعارضة في شمال شرق الباب.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية بمقتل 41 شخصا بينهم 35 مدنيًا في هجوم بسيارة ملغومة.

في التفاصيل، استهدف التفجير مقري المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري في منطقة سوسيان التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن الباب التي كانت آخر معاقل داعش في ريف حلب .

ويأتي هذا التفجير القريب من مدينة الباب، بعد تمكن قوات درع الفرات المدعومة من تركيا الخميس من السيطرة على المدينة وتحريرها من داعش، والبدء بعمليات تمشيط للألغام التي خلفها التنظيم بعد انسحابه في المنطقة.