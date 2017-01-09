عشرات الضحايا من الامن المصري بهجوم انتحاري في العريش

اقتحم انتحاري الاثنين، بـ”شاحنة نفايات مفخخة بالمتفجرات”، نقطة تفتيش حاجز أمن المطافي في منطقة المساعيد بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء.

وكشفت مصادر أمنية في شمال سيناء أن عربة قمامة تابعة لشركة كير سيرفس العريش، مسروقة منذ أيام قليلة، استخدمها الإرهابيون في تفجير كمين المطافي في حي المساعيد وان انتحاريا قاد العربة بعد تفخيخها، مقتحما بها موقع المطافي، ما أسفر عن تدميره بالكامل، ومقتل وجرح مجندين من الشرطة، ومن المدنيين ومسعف صودف مرورهم في المكان.

وأكد مصدر طبي في مصر، أن انفجاراً وقع في كمين المطافي بالعريش شمال سيناء، أسفر عن مقتل 9 مجندين، بينهم ضابط، ومدني كان قريباً من الكمين وقت وقوع الهجوم، وإصابة 10 من أفراد الكمين، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

وأضاف المصدر الطبي أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 11 مدنياً، ومسعف تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام، فيما تم العثور على أشلاء الانتحاري.

وأكد شهود من سكان حي المساعيد ان هجوم العريش، بدأ بإطلاق قذائف “آر بي جي”، ثم اقتحام المركبة المفخخة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من المسلحين الذين تسللوا الى الموقع واطلقوا النار على العناصر.

هذا ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات لموقع الهجوم، وسط اشتباكات مع العناصر الإرهابية المسلحة. فيما مشطت مروحيات الأباتشي المنطقة.

وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عمليات مكثفة ضد الجماعات المتشددة في المنطقة، ولاسيما تنظيم “أنصار بيت المقدس”، الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء” بعد إعلان مبايعته “داعش”، وتنبى غالبية الهجمات.